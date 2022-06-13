13 Июня 2022 16:00

Дефицит врачей в Казахстане увеличился в 2 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличение дефицита медицинских кадров в Казахстане наблюдается последние 5 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2017 по 2021 годы дефицит увеличился в два раза, с 10 тыс. до 23 тыс. единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до 2 ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов», - сообщил в кулуарах Счетного комитета РК замдиректора департамента аудита реального сектора экономики Нурлан Катренов.

Помимо нагрузки он отметил увеличение количества жалоб на врачей в 2 раза. В результате проведенного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных подведомственным организациям Минздрава, выяснилось, что в среднем на одного врача общей практики приходится порядка 1200 пациентов.

«Все это, конечно, объяснимо, в том числе той же высокой нагрузкой. Также отмечается увеличение оттока специалистов, имеющих медицинское образование за рубеж. За последние 5 лет количество выехавших достигло 5 тыс. единиц», - добавил Н.Катренов.

Кроме этого, спикер обратил внимание на старение специалистов, имеющих медицинское образование. На сегодня количество профессионально активных врачей предпенсионного возраста достигло порядка 30%.