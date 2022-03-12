РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 12 Март 2022 | GMT +6

    Дефицит врачей в Атырауской области объяснила глава Минздрава

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният пояснила, почему в Атырауской области наблюдается дефицит медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проекта «Слышащее государство» идет работа над большим проектом. За эти два месяца поступило более 1 000 обращений, в том числе из Атырауской области. Большая часть вопросов была связана со здоровьем ребенка и матери», - рассказала Ажар Гиният в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникации.

    По мнению министра, кадровый вопрос играет ключевую роль для обеспечения качественной медицинской помощи.

    «В сфере здравоохранения Атырауской области трудятся более восьми тысяч медицинских работников, в том числе более двух тысяч врачей, более шести тысяч средних медицинских сотрудников. Дефицит врачей по области – 201 штат. В 2020 году из высших учебных заведений были выпущены более 70 врачей, в 2021 году – 65 врачей, в этом году ожидается 52 врача. То есть, сегодняшний дефицит можно было бы покрыть за счет этих выпускников. Но многие врачи, работающие местные медработники уходят в частную медицину. С одной стороны, это зависит от финансовых средств. С другой стороны, уходят в частные клиники из-за высокой ответственности в связи со многими случаями, которые произошли в сфере здравоохранения в последние годы», - пояснила глава Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!