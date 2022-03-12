Дефицит врачей в Атырауской области объяснила глава Минздрава

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният пояснила, почему в Атырауской области наблюдается дефицит медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Слышащее государство» идет работа над большим проектом. За эти два месяца поступило более 1 000 обращений, в том числе из Атырауской области. Большая часть вопросов была связана со здоровьем ребенка и матери», - рассказала Ажар Гиният в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникации.

По мнению министра, кадровый вопрос играет ключевую роль для обеспечения качественной медицинской помощи.

«В сфере здравоохранения Атырауской области трудятся более восьми тысяч медицинских работников, в том числе более двух тысяч врачей, более шести тысяч средних медицинских сотрудников. Дефицит врачей по области – 201 штат. В 2020 году из высших учебных заведений были выпущены более 70 врачей, в 2021 году – 65 врачей, в этом году ожидается 52 врача. То есть, сегодняшний дефицит можно было бы покрыть за счет этих выпускников. Но многие врачи, работающие местные медработники уходят в частную медицину. С одной стороны, это зависит от финансовых средств. С другой стороны, уходят в частные клиники из-за высокой ответственности в связи со многими случаями, которые произошли в сфере здравоохранения в последние годы», - пояснила глава Минздрава.