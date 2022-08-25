25 Августа 2022 11:09

Дефицит врачей снизился в Жамбылской области почти в 2 раза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Актуальной проблемой здравоохранения является дефицит квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельской местности. В Жамбылской области перспективным направлением восполнения кадрового дефицита стало целевое обучение и подготовка молодых специалистов, социальная поддержка со стороны местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как решается кадровая проблема в здравоохранении Жамбылской области, корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель медицинского ведомства региона Асет Калиев.

«В государственных медицинских организациях Жамбылской области трудятся 13 039 работников, в том числе 2 577 врачей, 10 462 сотрудника среднего медицинского звена. Решение проблемы дефицита медицинских кадров - неотложная задача. Благодаря системной работе в этом направлении дефицит врачей в регионе на начало этого года снизился в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом», - сообщил спикер.

Тем не менее, несмотря на меры государственной поддержки, усилия местных исполнительных органов кадровая потребность составляет 125 единиц, из них в городской местности - 64, сельской местности - 61.

«Есть отток кадров из госорганизаций в частные структуры, - продолжил спикер. – Это связано с более высокой зарплатой, меньшей нагрузкой и ответственностью. Еще причина - выход медиков на заслуженный отдых. С 2022 по 2025 годы выйдут на пенсию 172 медработника».

Наибольшая потребность в лечебных учреждениях Жамбылской области во врачах общей практики, профильных специалистах - анестезиолог-реаниматолог, травматолог, терапевт, инфекционист и другие.

«Сейчас в регион прибыли более сорока молодых специалистов, из них в Тараз - 11, в районы области поедут 30 человек. Для сокращения кадрового дефицита введена трехлетняя отработка в госорганизациях здравоохранения после окончания вуза. Из средств местного бюджета выделяются гранты на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием», - сказал руководитель медицинского ведомства.

По словам Асета Калиева, в 2020 году был подписан меморандум между Жамбылской областью и Казахским национальным медицинским университетом имени С.Асфендиярова об открытии в Таразе филиала этого вуза. В том же году Жамбылский областной высший медицинский колледж был передан в доверительное управление, на его базе открылся филиал КНМУ имени С.Асфендиярова.

«По местному гранту для подготовки кадров с высшим образованием в КНМУ имени С.Асфендиярова проходят обучение 32 человека по специальности общая медицина. С послевузовским образованием в резидентуре обучаются 50 человек, по окончании в этом году приступят к работе 16 специалистов. Помимо этого, по заключению республиканской комиссии по распределению выпускников, предварительно 80 специалистов должны приступить к работе с 1 сентября. В этом году грантом местного исполнительного органа запланировано обучение в резидентуре 30 врачей по профильным специальностям», - сообщил спикер.

«Для снижения кадрового дефицита важна социальная поддержка молодых специалистов - предоставление им жилья, подъемных, социального пакета, единовременного пособия. Для этого строится многоквартирный жилой дом в Таразе, проводится компенсационное обучение резидентов, магистрантов за счет средств местного бюджета. Тем самым повышается мотивационный стимул, престиж профессии, обеспечивается социальная защищенность для притока молодых специалистов и снижения кадрового дефицита», - резюмировал руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев.