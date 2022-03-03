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Дефицит воды для орошения может усилиться в Жамбылской области – сенатор Бекболат Орынбеков

3 Марта 2022 11:44
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Дефицит воды для орошения может усилиться в Жамбылской области – сенатор Бекболат Орынбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Построить новые водохранилища в Жамбылской области предлагает депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На пленарном заседании палаты Б. Орынбеков обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру РК. По словам сенатора, трансграничные проблемы с нехваткой поливной воды негативно отражаются на развитии сельского хозяйства региона, а значит и на продовольственной безопасности страны.

«85% водных ресурсов, используемых для орошения в Жамбылской области, формируются в Кыргызской Республике. Поэтому течение вегетационного периода напрямую зависит от условий Соглашения «О распределении вод стоков трансграничных рек Шу и Талас», принятого в 1983 году, и его выполнения другой стороной. В соответствии с указанным соглашением, бассейну реки Шу принадлежит 370 млн кубометров воды, по реке Талас 590,0 млн кубометров воды. Однако, в связи с несоблюдением кыргызской стороной утвержденных графиков, Казахстан не может ежегодно дополучить около 50% воды из реки Шу, и до 25 % из реки Талас», - сказал депутат.

Сенатор отметил, что в текущем году дефицит может увеличиться из-за низких запасов снега в бассейнах рек Шу и Талас. Предложение сенатора – строительство трех новых водохранилищ: «Ырғайты», «Қалғұты» и «Ақмола». По всем водоемам получены положительное заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование, в настоящее время рассматривается вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации. Вместе с тем, профильным Министерством направлены соответствующие заявки, которые до настоящего времени не находят положительного решения. Строительство водохранилищ позволит не только снизить зависимость от Кыргызской Республики, но и сильно отразится на росте производства сельскохозяйственных культур в Кордайском, Меркенском, Байзакском, Жамбылском и Таласском районах Жамбылской области. Благодаря этому будет создано около трех тысяч новых рабочих мест.

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#Жамбылская область   #Сенат   #Вода  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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