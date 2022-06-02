2 Июня 2022 11:18

Дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23 кубокилометра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2030 году прогнозируется дальнейшее сокращение речного стока до 99,4 кубокилометра. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь мир сегодня сталкивается с вызовами, связанными с глобальным изменением климата. Для Казахстана в условиях большой зависимости от трансграничных стоков и неравномерности распределения водных ресурсов на территории страны глобальное потепление, в первую очередь, грозит дефицитом водных ресурсов. Многолетняя динамика речного стока демонстрирует сокращение водных ресурсов за счет уменьшения местного и трансграничного притока. Если в 2000 годах средний многолетний речной сток составлял 120 кубокилометров, то в настоящее время составляет около 102 кубокилометров», - сказал вице-министр экологии на ІІ Международном экологическом конгрессе ECOJER.

По словам спикера, это, в первую очередь, связано с климатическими изменениями и антропогенными факторами. В связи с ростом температуры, в течение полувека идет деградация ледников, поэтому к 2030 году прогнозируется дальнейшее сокращение речного стока до 99,4 кубокилометра.

«В условиях уменьшения водных ресурсов и роста забора на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23 кубокилометра, что сопоставимо с ежегодным потреблением населения и отраслей экономики», - добавил Серик Кожаниязов.