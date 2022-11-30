Дефицит в квалифицированных кадрах среднего звена растет в Казахстане

30 Ноября 2022, 15:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трудоустройство выпускников колледжей составляет всего 65,8%. Об этом заявила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом моего депутатского запроса послужило существующее противоречие на рынке труда, где с каждым годом возрастает дефицит в квалифицированных кадрах среднего звена, при этом трудоустройство выпускников колледжей составляет всего 65,8%, из них по полученной специальности – лишь 49,8%», - сказала Джамиля Нурманбетова.

Депутат также добавила, что государством ежегодно увеличивается финансирование ТиПО за счет роста объема государственного образовательного заказа, выделяются немалые средства на модернизацию мастерских и лабораторий современным оборудованием.

Вместе с тем, на низком уровне остается заинтересованность работодателей в совместной подготовке специалистов ТиПО. Так, доля студентов, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением, по республике составляет всего 18,6%. Ряд колледжей осуществляют подготовку кадров по маловостребованным специальностям. К примеру, трудоустройство по таким специальностям, как организация дорожного движения, эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта составляет не более 17%.

«Это свидетельствует о том, что либо выпускники колледжей не соответствуют потребностям работодателей, либо об отсутствии прогнозных потребностей рынка труда в разрезе конкретных специальностей. Совершенно очевидно, что будущее рынка труда Казахстана определяет молодежь. Нельзя забывать, что ежегодно более 300 тысяч молодых людей достигают трудоспособного возраста. Уже сегодня они составляют 60% занятых, а к 2030 году их доля превысит 80% всей рабочей силы Казахстана.

Более того, в структуре занятости 56,3% занятого населения охачены низкопроизводительным трудом. В то же время, по прогнозам экспертов, ожидается, что 15,2% вакансий будет приходится на неквалифицированных рабочих», - добавила Джамиля Нурманбетова.

Мажилисмен отметила, что для реализации предвыборной программы Главы государства необходимо создать современный производительный рынок труда, обеспечивающий высокую занятость и социальную сплоченность людей, сбалансированное территориальное развитие.

«В этой связи, считаем необходимым повышение качества подготовки кадров технического и профессионального образования и эффективности всей системы ТиПО. В связи с чем, считаем целесообразным трансформировать образовательные программы так, чтобы студенты приобретали навыки, необходимые работодателям;

повысить качество подготовки педагогов колледжей и пересмотреть курсы повышения квалификации мастеров производственного обучения с учетом нужд предприятий реального сектора экономики;

проводить на постоянной основе раннюю профессиональную ориентацию среди школьников, выработав меры по повышению престижа рабочей профессии;

привести в единообразие наименования профессий, предусмотренных «Атласом профессий» с классификатором специальностей и квалификаций технического и профессионального образования;

обеспечить масштабирование дуального обучения, внедрить повсеместное шефство предприятий над колледжами, а также всесторонне развивать целевую подготовку рабочих специалистов по заявкам предприятий», - заключила депутат.