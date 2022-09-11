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Дефицит учителей наблюдается в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Сентября 2022, 21:53
Дефицит учителей наблюдается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области не хватает учителей. Вакантными остаются 200 мест. Об этом сообщила руководитель областного управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе нехватка преподавателей физики, математики, химии и русского языка. Из-за дефицита учителей некоторые руководители школ вынуждены продлевать контракты с пенсионерами.

«С начала года вакантными были 728 преподавательских мест. Сегодня мы приняли на работу около 500 учителей. Еще в некоторых школах проходят конкурсные процедуры. Многие учителя переезжают в другой город. Да, есть проблема с нехваткой кадров», - говорит руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова.

Кроме того, в аварийном состоянии находятся две школы Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов. А так как работы по их восстановлению начнутся только в следующем году, то школьникам придется еще один учебный год проучиться в старых зданиях. Глава ведомства также не скрывает, что 80 % школ области были построены еще при советской власти и сегодня изношены.

Карагандинская область   Образование  
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