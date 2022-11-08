Дефицит ученических мест в столице превышает 26 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения посетил школу №49 в столичном пригородном районе «Лесозавод». Там обучаются более 1300 детей. Об этом Асхат Аймагамбетов сообщил на своей странице в Facebook.

Глава ведомства ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школе, осмотрел учебные кабинеты, в библиотеке побеседовал со школьниками и библиотекарем, обсудил рабочие вопросы и с другими коллегами - педагогами.

«Отмечу практику столичного управления образования по открытию филиалов Дворца школьников и других организаций допобразования в школах. К примеру, в данной школе работают кружки по авиамоделированию, боксу, волейболу и другие», - сообщил министр.

В рамках подготовки Нацпроекта «Комфортная школа» Асхат Аймагамбетов посетил несколько локаций, где планируется строительство новых школ. Это школы по ул. Керей и Жанибек Хандар (по 2000 ученических мест), по ул. Толеби (2000 ученических мест), по ул. Байтурсынова 7 (600 ученических мест).

Сейчас дефицит ученических мест в городе, по словам министра, превышает 26 тысяч. И для решения этой проблемы в рамках нацпроекта в 2024-2025 годы запланировано завершение строительства 24 школ в две смены на более чем 85 тысяч ученических мест.

«Представители акимата города, курирующие реализацию нацпроекта, оперативно решают вопросы по выделению земельных участков, подготовки ПСД, инженерной инфраструктуры и др. Своевременным является и решение по выделению 102 земельных участков в столице для строительства объектов образования в дальнейшем. Благодаря поручению Президента по реализации нового нацпроекта, вопрос не только с трехсменным обучением, но и с дефицитом ученических мест в ближайшие годы будет полностью решен», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov











