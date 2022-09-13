Дефицит ученических мест в школах достигнет 1,1 млн в 2026 году – Минпросвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании вице-министр просвещения Гани Бейсембаев поделился прогнозом на ближайшие 4 года по поводу дефицита ученических мест в школах. По словам спикера, в 2026 году дефицит ученических мест в школах может достигнуть 1,1 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для выяснения причин сохранения высокой доли трехсменных школ, расчета дефицита ученических мест до 2026 года с учетом прогнозируемого контингента используется метод экстраполяции. Он позволяет определять будущие показатели с учетом тенденций и динамики. Так, на основе ежегодного прироста контингента к 2026 году количество обучающихся составит 4,3 млн школьников. В 2026 году количество школьников составит 3,6 млн детей, в 2023 году – 3,8 млн, а в 2024 - 4 млн, в 2025 году – 4,3 млн детей», - пояснил вице-министр просвещения на аппаратном совещании.

Учитывая рождаемость, урбанизацию, миграцию, а также износ зданий школ, построенных до 1950 года, в 2026 году дефицит ученических мест в школах достигнет 1,1 млн, отметил Гани Бейсембаев.

Ранее на аппаратном совещании министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов попросил акиматы провести полное техническое обследование зданий школ. По его словам, даже построенные 5-6 лет назад школы, вызывают обеспокоенность у населения.