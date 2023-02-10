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Дефицит ученических мест в РК может превысить 1 млн к 2025 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Февраля 2023, 15:19
Дефицит ученических мест в РК может превысить 1 млн к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане дефицит ученических мест составляет 240 тысяч. По словам первого вице-министра просвещения Шолпан Кариновой, если не будут построены новые школы, эта цифра превысит 1 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране насчитывается более 500 школ, которые сданы в эксплуатацию 50-70 лет назад. Их нужно заменить на новые. Также существует проблема с аварийными и трехсменными школами. 148 школ по стране работают в трехсменном режиме. Это связано с увеличением рождаемости детей. Отмечается положительная динамика по рождению детей. В стране дефицит ученических мест составляет 240 тысяч. Если мы не построим новые школы, эта цифра составит 1,2 млн. Это факт. В прошлом году построено 247 школ, 135 тысяч детей охвачены ученическими местами», - сказала на заседании общественного совета первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

По ее словам, за последние 20 лет построено свыше 1 тысячи школ.

«В предвыборной программе Президент поручил охватить ученическими местами свыше 1,5 млн детей. Из них в рамках проекта «Комфортная школа» будут обеспечены 842 тысячи мест», - добавила Шолпан Каринова.


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