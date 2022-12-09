Дефицит ученических мест в Алматы составляет более 19 тысяч

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что проблема дефицита ученических мест в городе сохраняется и составляет на сегодня 19 120 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам, ежегодный прирост детей школьного возраста до 2030 года будет составлять около13-14 тысяч, поэтому проблема дефицита мест имеет хронический характер», - сказал аким на внеочередной сессии маслихата.

По словам акима, в этом году в городе построено четыре новые государственные школы на 6 тыс. мест. Дополнительно две школы на 1800 мест выкуплены. Также в рамках национального проекта «Комфортная школа» с 2023 года в Алматы планируется начать строительство в течение ближайших трех лет 22 школ на 37 100 ученических мест за счет республиканского бюджета на сумму 53 млрд тенге. При этом, за счет местного бюджета будут решены вопросы по выкупу земельных участков и подключению их к инфраструктуре на общую сумму 11 млрд тенге.

Акимат также продолжит реализацию проекта «1000 школ», в рамках которого в течение 2023-2025 годов будет введено в эксплуатацию 36 школ на 27 150 мест. В 2023 году на строительство двух школ и четырех пристроек планируется выделить 6,9 млрд тенге.

Таким образом, дефицит до 2026 года будет снижен до управляемого уровня - 3000 – 3500 мест.

Кроме того, Ерболат Досаев отметил, что к началу следующего учебного года во всех государственных школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная «тревожными кнопками», пропускной системой, системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы с центрами оперативного управления департамента полиции и ситуационном центром Алматы.

«Данный проект мы планируем профинансировать в рамках трехлетней сервисной модели с общим объемом затрат на сумму 4,9 млрд тенге. В проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 1,6 млрд тенге», - добавил градоначальник.

