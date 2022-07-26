26 Июля 2022 16:19

Дефицит ученических мест составляет свыше 250 тыс. в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов дал интервью, в котором сообщил о проекте «Комфортная школа». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный проект реализуется по поручению Главы государства

«Школы, построенные в рамках проекта, будут по всем параметрам соответствовать ГОСО. Есть потребность в кабинетах робототехники, физики, химии, биологии, значит, в школе будут эти кабинеты. Не секрет, что сегодня акиматы строят школы, вводят их в эксплуатацию, но, когда дело доходит до получения лицензии, становится ясно, что не хватает самого необходимого - оборудования для образовательного процесса. Это все происходит из-за экономии и проектов, которые не полностью обеспечивают реализацию ГОСО. Взять, к примеру, спортивные залы. Сегодня строятся большие школы на 1200 мест, в две смены получается 2400 мест. Однако в них предусматривается только один спортивный зал. В соответствии с типовыми учебными планами в каждом классе должны проводиться по три часа физкультуры в неделю, и одного спортзала не хватает. Соответственно, в одно и то же время в спортзале занимается сразу несколько классов. Понятно, что необходимо несколько спортивных залов. Почему сейчас многие родители стремятся отдать детей в новые школы, построенные по ГЧП? Просто потому, что они полностью оборудованы и соответствуют нормативам. И нам нужны такие школы», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что в рамках проекта «Комфортная школа» также будут рассмотрены вопросы о качестве строительных материалов, обучении учащихся начальных и старших классов в отдельных блоках.

«В рамках проекта будут созданы дополнительные 800 тыс. ученических мест. Сегодня дефицит ученических мест составляет свыше 250 тыс. Если мы не решим эту проблему сейчас, то к 2026 году общий дефицит достигнет 1 млн 200 тыс. В прошлом году в рамках поручения Президента мы построили 277 школ. В этом году мы планируем построить более 225 школ. Финансирование и строительство осуществляется акиматами», – сообщил глава ведомства.