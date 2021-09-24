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    Дефицит строителей наблюдается в Казахстане

    24 Сентября 2021, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт-аналитик проектного офиса «Адал білім» при МОН РК Лилия Испенбетова сообщила о дефиците строителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 144 тысяч выпускников 8700 – это строительные специальности. То есть только 6% из 100% составляют выпускники строительной отрасли», - сказала Лилия Испенбетова на заседании Союза строителей Казахстана.

    По ее словам, наблюдается острый дефицит кадров.

    «Текущая потребность составляет 242 тысячи специалистов. Ежегодно затраты составляют 468 млрд тенге. По статистике 2020 года наблюдается, что потребность в вакансиях составляет 1600. Из них выпущено 203 отделочника, на 1384 вакансии - 353 профессионала. То есть, вы видите недостаток кадров и потребность в кадровом резерве в строительной отрасли. На 2615 вакансий бетонщиков наблюдается только 15 человек. 46 выпускников за 2020 год – это машинисты-крановщики», - отметила спикер.

    «На сегодняшний день более 8 тысяч человек – это потребность в кадрах исключительно в строительной отрасли. На рынке труда наблюдается недостаток 277 профессий в области строительства», - заключила Л. Испенбетова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Строительство Занятость Общество
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