Дефицит специалистов в области водных ресурсов достигнет 800 человек к 2029 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К 2029 году дефицит специалистов в области водных ресурсов в Казахстане достигнет 800 человек. Об этом говорится в Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023-2029 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках внедрения новых технологий необходимо пересмотреть стандарты образования водных профессий. По прогнозам, к 2029 году потребность в высококвалифицированных специалистах возрастет до 800 человек. При этом для их подготовки потребуется до 350 преподавателей, в том числе 170 человек с учеными степенями», — говорится в документе.

Авторы концепции также назвали основные причины, из-за которых молодые специалисты не делают выбор в пользу этой сферы.

«Из-за низкого уровня оплаты труда, сложности трудоустройства, нежелания хозяйствующих субъектов принимать на работу молодых специалистов, большинство работников водохозяйственных организаций составляют люди до пенсионного возраста. Возникает опасная тенденция нарушения принципа преемственности поколений. Потому что на подготовку и формирование высококвалифицированного специалиста уходит не менее 10-15 лет», — говорится в концепции.