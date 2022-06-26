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Дефицит питьевой воды в Атырау может достигнуть 40%
26 Июня 2022 21:39

Дефицит питьевой воды в Атырау может достигнуть 40%

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дефицит питьевой воды в ближайшие годы в Атырау и Макатском районе региона может достигнуть 40%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время 70% населения Атырауской области получают питьевую воду из реки Урал. Это областной центр и три района с общим количеством жителей 468 тыс. человек. Еще 24% населения (три района – 162 тыс. жителей) получают воду из магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. 6% населения области - это 38 тыс. человек, получают воду из подземных источников. Однако следует учитывать, что в городе Атырау и Макатском районе водоочистные сооружения, обеспечивающие население питьевой водой, были построены в 30-х и 60-х годах прошлого века. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. Уже сегодня ощущается нехватка питьевой воды. В ближайшие пять лет ее дефицит может возрасти до 40%», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

По данным ведомства, в связи с этим планируется ввести в строй две водоочистные станции. Но этого мало.

«Поэтому руководство области прорабатывает возможные варианты о дополнительном увеличении мощности водовода Астрахань- Мангышлак. А перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ставится вопрос о разработке технико-экономического обоснования по разработке подземного месторождения пресной воды Кокжиде», - проинформировали в акимате.

Автор:
Корреспондент
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