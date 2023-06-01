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Дефицит питьевой воды испытывают жители двух районов Акмолинской области - сенатор Жунусов

Автор:  
Серик Сабеков
1 Июня 2023, 12:42
Дефицит питьевой воды испытывают жители двух районов Акмолинской области - сенатор Жунусов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы с обеспечением водой жителей районов Акмолинской области в своем депутатском запросе поднял сенатор Талгат Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам парламентария, население Егиндыкольского района Акмолинской области за последние 10 лет сократилось в 3 раза. По мнению сенатора, одна из причин миграции населения в города – дефицит воды на селе. Причем с дефицитом воды сталкиваются и жители Коргалжынского, и Атбасарского районов, которые питает Нуринский водопровод. Жители районов неделями остаются без воды из-за частых прорывов водопроводных труб. 12 сел получают питьевую воду от центральной водной магистрали, а 4 села вынуждены рассчитывать только на привозную воду.

«У водопровода, который 50 лет обслуживал многие регионы, сегодня не осталось «живого» места. По оценкам экспертов, почти 90% трубопровода прогнило. Поэтому потери воды в таком трубопроводе достигают 70-80%. В 2014 году на ремонт водопровода было выделено 400 млн тенге, но до сих пор работы не проводятся должным образом, а Нуринский групповой водопровод не в состоянии обеспечить питьевой водой. Из областного и районного бюджетов ежегодно выделяются средства на частичный ремонт водопровода, но проблема не решается из-за того, что система не в порядке в целом. В этой связи, учитывая значимость данного вопроса для населения Акмолинской области, прошу Вас рассмотреть вопрос модернизации водопровода», - отметил Талгат Жунусов.


Акмолинская область   Сенат   Вода  
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