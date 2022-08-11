11 Августа 2022 16:44

Дефицит педагогов-предметников наблюдается в малокомплектных школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов озвучил главные проблемы малокомплектных сельских школ Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной проблемой малокомплектных сельских школ является нехватка педагогов, сильных учителей, которые преподают конкретные предметы. Учитель - сердце школы. Поэтому, если есть нехватка учителя, то решить другие проблемы очень сложно. Есть дефицит педагогов-предметников. Второй недостаток - не везде есть широкополосный доступ в интернет. Третья проблема - недостаток с обеспечением материально-технической базы», - заявил Асхат Аймагамбетов в ходе панельной сессии республиканской августовской конференции.

Как ранее сообщил министр, в малокомплектных школах обучаются 192 тыс. детей.

Также глава ведомства назвал преимущества сельских школ. По словам министра, практически во всех школах можно учиться в одну смену.