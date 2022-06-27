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    Дефицит осадков ожидается в районах Актюбинской и Кызылординской областей в июле

    27 Июня 2022, 22:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтебийском районе Актюбинской и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.

    Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в городе Конаев.

    Прогноз засухи на июль месяц будет уточняться в первой декаде месяца.

    Все прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении www.agrodata.kz.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Кызылординская область Минсельхоз Казгидромет Сельское хозяйство Регионы Погода
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