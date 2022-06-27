Дефицит осадков ожидается в районах Актюбинской и Кызылординской областей в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтебийском районе Актюбинской и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.

Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в городе Конаев.

Прогноз засухи на июль месяц будет уточняться в первой декаде месяца.

Все прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении www.agrodata.kz.



