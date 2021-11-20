Дефицит нефрологов отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил о дефиците нефрологов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в медицинских организациях республики работает 411 нефрологов. Дефицит составляет 27 штатных единиц (г. Нур-Султан – 5, Восточно-Казахстанская – 4, Атырауская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области – по 3, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и г. Шымкент – по 1)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в текущем году по образовательным грантам подготовлено и трудоустроено 7 нефрологов (по 2 человека – в Карагандинской области и г. Нур-Султане, по 1 - в г. Алматы, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях). Проходят обучение по специальности «Нефрология взрослая, в том числе детская» 32 человека.

«В целях совершенствования деятельности по оказанию нефрологической помощи населению и развития трансплантации в настоящее время разработаны проекты дорожных карт на 2022 год, в рамках которых предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов, улучшению кадрового потенциала, усилению информационно-разъяснительной работы с населением и другие», - отметил зампремьера.

«Также Министерству здравоохранения поручено принять исчерпывающие меры по решению вопросов, указанных в депутатском запросе. В целом вопросы оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек находятся на контроле Правительства», - заключил Е. Тугжанов.



