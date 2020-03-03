Дефицит масок в аптеках объяснили в облздраве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В аптеках Петропавловска медицинские маски стали дефицитным товаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители города в социальных сетях жалуются, что не могут приобрести маски в аптеках. Их либо нет вообще, либо приходится искать. И не всегда эти поездки по аптекам успешны. Зато купить их можно на популярных сайтах объявлений - по 80-100 тенге за штуку.

«Рычагов влияния на розничную сеть у управления здравоохранения нет. Это частные предприниматели, которые работают напрямую с заводами или поставщиками. Да, дефицит масок есть. Ежедневно привозят, но их быстро скупают. Ажиотаж подогревается перекупщиками. Все зависящее от нас мы делаем: подали заявки заводам-изготовителям. Маски в регион дополнительно поступят», - прокомментировал руководитель управления здравоохранения области Тимур Султангазиев.

Он добавил, что ажиотаж связан с тем, что люди неправильно понимают цель использования масок. По словам Т.Султангазиева, есть целый алгоритм их применения.

«Озвучу рекомендации ВОЗ в отношении масок. Во-первых, нет доказательств, что ношение масок может предотвратить заражение ОРВИ, в том числе коронавирусом. Второе, если вы здоровы, то необязательно носить маски. Но их нужно носить, если вы заботитесь о человеке с признаками ОРВИ. Носите маску, если вы кашляете или чихаете. В других случаях маску носить не рекомендуется. Минздрав рекомендует чаще проветривать и проводить влажную уборку помещений, чаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащими растворами. Практиковать этикет кашля. При первых признаках заболевания – вызвать скорую помощь», - сказал Т.Султангазиев.

В облздраве утверждают, что в медицинских учреждениях достаточно и лекарственных средств, и изделий медицинского назначения. Дополнительно региону было выделено на их приобретение 7,5 млн тенге. Поставка полностью осуществлена. В том числе медицинских масок.