Дефицит машин в автосалонах Казахстана объяснил Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дефицит автомобилей в автосалонах Казахстана связан с мировым дефицитом на электронные чипы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, к сожалению, так и есть. В автосалонах дефицит автомобилей как отечественной сборки, так и импортных. Общеизвестно, что это связано с дефицитом электронных чипов, которые используются при сборке любого автомобиля», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Он добавил, что ситуация постепенно налаживается. Ожидается, что в следующем году автомобилей будет достаточно, как отечественных, так и импортных.

Добавим, мировой дефицит чипов начался во время пандемии COVID-19 из-за роста спроса на смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры, «умные» телевизоры, автомобили и устройства, подключенные к интернету. Каждый такой гаджет работает на чипе, который является его «мозгом».