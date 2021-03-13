Дефицит лекарств прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава РК Алексей Цой ответил на вопрос касательно дефицита определенных лекарств и сообщил о снижении цен на препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях обычно резонансно публикуются определенные данные. При этом, каждый частный случай нужно рассматривать отдельно. Если есть случаи недополучения лекарств, есть определенные службы, которые занимаются именно контролем по обороту лекарственных средств, насколько доведены лекарства до населения. Были определенные волнения по препаратам, связанным с инсулином. Вопрос решен. То есть эти препараты поступают и они у нас есть. У нас на опережение зачастую, ассоциации начинают поднимать тревогу и предупреждать о том, что будут изменения или чего-то не хватит. По некоторым позициям есть, допустим, перебои, но они связаны чаще всего с мировыми поставками, с общим дефицитом на внешнем рынке. Часть вопросов была по наличию в розничных сетей аптек», - объяснил Алексей Цой в интервью телеканалу «Хабар».

Также министр отметил, что по стране снизились цены на лекарства. С АЗРК РК было отработано 300 позиций и на 27% снизились цены на лекарственные средства.

«Практически все препараты пошли по снижению. Сейчас мы видим в социальных сетях конкретные бренды прописываются, но забывают сказать о том, что есть на рынке аналоги. Для тех пациентов, которые привыкли пользоваться определенными препаратами, всегда есть замена и замена дешевле, зачастую они качественнее. Поэтому всегда есть альтернатива и мы за этим очень сильно следим. Очень важно, чтобы препараты были доступные на рынке. Какие-то если есть создается дефицит, мы адресно отрабатываем на высоком уровне для того, чтобы препараты всегда присутствовали на рынке. Как минимум есть альтернативные аналоги», - ответил глава Минздрава.