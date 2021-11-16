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Дефицит коечного фонда возник в детских отделениях Семея

16 Ноября 2021 20:21
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Дефицит коечного фонда возник в детских отделениях Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала октября отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.

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При этом более половины случаев регистрируется среди детей до 14 лет. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказала главный педиатр по городу Семею управления здравоохранения ВКО Мадениет Дайрабаева.

«Коечный фонд по области составляет 352 педиатрических и 234 инфекционных койки. Однако, на начало ноября в Семее сложился дефицит коечного фонда для детей с заболеваниям дыхательной системы. В связи с ухудшением эпидситуации, проведен мониторинг с 4 по 5 ноября в детских стационарах г. Семея. В ходе мониторинга выявлено: преимущественно поступают дети до 1 года, среди них основная масса детей до 3-месячного возраста», – сообщила Мадениет Дайрабаева.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, приказом управления здравоохранения ВКО дополнительно были развернуты дополнительно 50 коек и произведено перераспределение детей по возрастам. Так, в учреждении «Венера» г. Семея развернуто 30 коек педиатрического профиля для госпитализации детей от 29 дней жизни до 2-х лет с осложнениями ОРВИ/пневмонии. Также в городской больнице №2 развернуто дополнительно 20 коек педиатрического профиля для госпитализации детей от 2-х до 18 лет.

«На сегодня усилена работа первичной медико-санитарной помощи, обслуживание вызовов на дому, в первую очередь, детям до года и до пяти лет скорой помощью и мобильными бригадами поликлиник. Хочется также призвать родителей не заниматься самолечением детей и не покупать антибиотики и другие лекарства без назначения врача», – заключила Мадениет Дайрабаева.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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