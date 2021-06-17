Дефицит кадров в сфере культуры наблюдается в селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК отметила дефицит кадров в сфере культуры в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной проблемой, стоящей перед отраслью, является нехватка кадров в организациях культуры на селе. На сегодняшний день дефицит кадров в организациях культуры сельской местности составляет порядка 1200 человек по различным специальностям – библиотекари, хореографы, культорганизаторы, вокалисты, музейные работники, работники сельских клубов и другие», - рассказала Актоты Раимкулова на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

В то же время министр заявила, что ряд программ, направленных на социальную поддержку молодых специалистов на местах, не работают.

«Например, проект «С дипломом – в село» не решает проблем с кадрами в регионах страны. На приток специалистов влияет, в первую очередь, качество жизни на селе – наличие жилья, достойный уровень зарплаты, меры соцподдержки – это главные вопросы, которые соискатели задают при собеседованиях. Решение данной проблемы должно быть комплексным. Одним из вариантов может стать подготовка универсальных работников для многофункциональных центров на селе, например, библиотекарь-экскурсовод-культуролог», - рассказала глава Минкультуры.

Ранее в Минкультуры сообщили, что в регионах республики имеется нехватка 353 объектов культуры, в том числе 127 домов культуры, 113 библиотек, 85 сельских клубов, 10 театров, 8 музеев, двух концертных залов и двух культурно-досуговых организаций.

Напомним, сегодня под председательством судьи Верховного суда РК Каната Мусина состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства культуры и спорта по обеспечению социально-экономических и трудовых прав сотрудников учреждений сферы культуры и искусства.



