Дефицит кадров: как будут готовить IT-специалистов в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор корпоративного фонда «Astana Hub» Магжан Мадиев прокомментировал поручение в рамках Послания Президента РК касательно подготовки 100 тысяч ИТ-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом стоит задача по развитию отечественной ИТ-отрасли, где узким горлышком развития является нехватка критической массы человеческого капитала, в особенности ИТ-специалистов, поэтому соответствующая задача стоит. «Astana Hub» по поручению министра цифрового развития Багдата Мусина разработал и запускает программу, которую мы назвали «Tech Orda». В рамках программы будет выделено финансирование частных ИТ-школ, где каждый студент сможет пройти курсы за счет государства на сумму в 600 тысяч тенге», - сказал Магжан Мадиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».
Таким образом, по его словам, планируется поддержать обучение 20 тысяч ИТ-специалистов в течение следующих 5 лет.
«Меня часто спрашивают, как подготовить остальные 80 тысяч ИТ-специалистов, но здесь, наверное, вопрос к Минобразования. Думаю, с их стороны будет проделана большая работа в данном направлении. Мы, как подведомственная МОН организация, тоже работаем над тем, чтобы внести свою лепту в подготовке современных ИТ-кадров», - отметил спикер.
«К примеру, на базе «Astana Hub» запущена школа программирования «Alem», которая работает в сотрудничестве с французской школой «42» - одной из лучших в мире инновационных школ программирования», - заключил он.
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