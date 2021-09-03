Дефицит кадров: как будут готовить IT-специалистов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор корпоративного фонда «Astana Hub» Магжан Мадиев прокомментировал поручение в рамках Послания Президента РК касательно подготовки 100 тысяч ИТ-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом стоит задача по развитию отечественной ИТ-отрасли, где узким горлышком развития является нехватка критической массы человеческого капитала, в особенности ИТ-специалистов, поэтому соответствующая задача стоит. «Astana Hub» по поручению министра цифрового развития Багдата Мусина разработал и запускает программу, которую мы назвали «Tech Orda». В рамках программы будет выделено финансирование частных ИТ-школ, где каждый студент сможет пройти курсы за счет государства на сумму в 600 тысяч тенге», - сказал Магжан Мадиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Таким образом, по его словам, планируется поддержать обучение 20 тысяч ИТ-специалистов в течение следующих 5 лет.

«Меня часто спрашивают, как подготовить остальные 80 тысяч ИТ-специалистов, но здесь, наверное, вопрос к Минобразования. Думаю, с их стороны будет проделана большая работа в данном направлении. Мы, как подведомственная МОН организация, тоже работаем над тем, чтобы внести свою лепту в подготовке современных ИТ-кадров», - отметил спикер.

«К примеру, на базе «Astana Hub» запущена школа программирования «Alem», которая работает в сотрудничестве с французской школой «42» - одной из лучших в мире инновационных школ программирования», - заключил он.