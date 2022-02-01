Дефицит кадров испытывает отрасль культуры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделили 75 грантов на обучение творческим специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов на коллегии отметил, что в организациях культуры имеется потребность в кадрах. Поэтому и подняли вопрос о выделении грантов на обучение по специальностям «режиссура», «арт-менеджмент», «актерское искусство», «артист музыкально-драматического театра, вокальное искусство», «арт-дизайн», «инструментальное исполнительство», «традиционное музыкальное искусство» в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Казахском национальном университете искусств.

«Руководителям областных предприятий уже сегодня необходимо приступить к профориентационной работе с выпускниками школ и колледжа искусств им. Е. Серкебаева. Аналогичную работу необходимо взять на вооружение и районным отделам культуры и развития языков», - сказал Д.Абдриисов.

Он добавил, что особый акцент делается на развитие креативной индустрии и творческого потенциала детей.

Для реализации своих креативных идей имеется возможность заручиться господдержкой за счет различных программ, к примеру, «Дорожная карта бизнеса 2025», «Бизнес бастау» и другие. В рамках реализации Послания Президента проводится системная работа по возобновлению деятельности детских кружков, где представители юного поколения постигают азы творчества. Дополнительно 1 130 детей от 4 до 17 лет получили возможность заниматься в творческих кружках бесплатно. Работа в этом направлении продолжится», - сказал Д.Абдриисов.



