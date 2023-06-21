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Дефицит кадров энергетической отрасли наблюдается в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2023, 11:53
Дефицит кадров энергетической отрасли наблюдается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о дефиците кадров энергетической отрасли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается резкий отток квалифицированных кадров в смежные отрасли. Например, общая укомплектованность персоналом Шахтинской ТЭЦ составляет около 77%, а по основным цехам -только 43%», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

Особое значение, по ее словам, на дефицит кадров энергопредприятий оказывает низкий уровень заработной платы, который ограничен тарифной сметой.

«Так, в 2022 году среднемесячная заработная плата специалистов в отрасли «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» составляла 268 тыс. тенге или 87% среднемесячной зарплаты в целом по стране. Для сравнения в обрабатывающей промышленности оплата труда была выше - 349 тысяч тенге», - добавила глава ВАП.


Энергетика   Мажилис   Высшая аудиторская палата РК  
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