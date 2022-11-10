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    Дефицит газа возник на АЗС Атырау

    10 Ноября 2022, 14:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О предпринимаемых мерах в Атырауской области по стабилизации ситуации с поставками газа сообщили в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Атырауской области имеются 96 автогазозаправочных станции (АГЗС) от тридцати поставщиков топлива. Согласно письму Министерства энергетики, в Атыраускую область для потребителей на внутренний рынок поставляется 5 744 тонн газа от Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Однако в связи с проведением плановых ремонтных работ на АНПЗ, на данный момент поставки газа сократились на 35%, и количество поставляемого газа с завода составило 3 785,161 тонн», - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области на своей странице в Facebook.⠀

    Следует отметить, что если во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, то с 6 ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО «АНПЗ», к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки.⠀

    Для стабилизации ситуации с поставками газа, местные исполнительные органами совместно с министерством энергетики проводят организационные работы по поставке в регион из соседней Актюбинской области. Планируется поставить 400 тонн газа от компании «Gas Processing» и 700 тонн от компании «Казахойл Актобе».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Газификация Атырау
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