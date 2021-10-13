Дефицит газа объяснили потребителям в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почему в домах некоторых кокшетауцев задерживается заправка газа, на прошедшем брифинге объяснили заместитель акима города Кокшетау Серик Кудабай и руководитель отдела газоснабжения управления энергетики и ЖКХ региона Жаскайрат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в городе Кокшетау имеется 238 ГРУ, к которым подключено 646 многоквартирных жилых домов, где проживает 35 475 потребителей газа. Из них функционируют 112 ГРУ, к которым подключены 285 многоквартирных жилых домов, в которых числится 18 953 потребителей газа. Газом пользуется 14 695 потребителей, что составляет 77,5%.

Всего по городу пользуется централизованным газоснабжением 41,4% потребителей, чьи квартиры имеют соответствующее оборудование.

По словам С. Кудабай, в Кокшетау работают три организации, которые имеют аккредитацию в Министерстве энергетики на поставку социального газа. Это ТОО «Шерол-2017», ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» и ТОО «ОблГаз». А вот ИП «Джуркин» и ТОО «ГазКызмет», на последнее из которых и поступает большее количество жалоб горожан, не имеют аккредитации, в связи с чем они приобретают газ у имеющих аккредитацию поставщиков.

«Министерство энергетики в связи с пандемией создало электронную торговую площадку, где выставляется весь переработанный газ. При выставлении на биржу газа покупает тот поставщик, кто предложил первый самую высокую цену», - отметил Серик Кудабай.

«Сегодня по республике в целом идет дефицит газа. Газ, который раньше распределялся на область, реализуется через биржу. На бирже цена не регулируется государством. Если раньше цена за 1 кг газа для Акмолинской области была 70-80 тенге, то сейчас на бирже она уже более 100 тенге, и поставщики самостоятельно приобретают газ. Поэтому на сегодня газосетевые организации столкнулись с проблемой – они не могут выбрать газ для нужд», - добавил Ж. Садыков.

Исполнительная власть в лице акимата города Кокшетау работает напрямую с управлением энергетики и отслеживает поставку газа в обслуживающие компании.

«Основные проблемы с устойчивым газоснабжением потребителей возникают в осенне-зимний период по причине не соответствия сжиженного газа требованиям МГС ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления». В город поставляется бутан-пропановая смесь с процентным содержанием пропана менее 70% с высокой влажностью, которая при значительных морозах приводит к замораживанию газопроводов на выходе из земли», - добавил замакима.

По домам, где восстановлено централизованное газоснабжение, на полный охват потребителей газом сказывается факт самовольного демонтажа газопроводных труб в квартирах при ремонтах. Имеют место случаи отказа от централизованного газоснабжения. Потребители многоэтажных домов, нарушая правила, используют баллонный газ. По этим причинам не подключено 4,2 тысячи потребителей.

Как отметили спикеры, в случае невыполнения своих обязательств газоснабжающими организациями они должны быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа, однако из-за того, что на сегодняшний день в Кокшетау отсутствует инспектор по вопросам газификации чиновники этого сделать не могут.

Спикеры пообещали провести в ближайшее время круглый стол, на который будут приглашены представители газоснабжающих организаций и где будут рассмотрены все проблемы для принятия мер по их устранению.

Вопрос по обеспечению газа жителей города, как было добавлено, находится на особом контроле.