Дефицит газа к 2025 году прогнозирует Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте потребления газа казахстанцами заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана. Роль газа с учетом его широкого применения растет как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд куб.м - с 13,8 до 18,6 млрд куб. м», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, прирост потребления газа составил около 35%, или в среднем 7% ежегодно.

«Вместе с тем, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов. В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа», - заключил глава Минэнерго.