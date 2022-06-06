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    11:20, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Дефицит газа к 2025 году прогнозирует Минэнерго РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте потребления газа казахстанцами заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана. Роль газа с учетом его широкого применения растет как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд куб.м - с 13,8 до 18,6 млрд куб. м», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, прирост потребления газа составил около 35%, или в среднем 7% ежегодно.

    «Вместе с тем, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов. В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа», - заключил глава Минэнерго.


    Теги:
    Минэнерго РК Энергетика Нефть/газ
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