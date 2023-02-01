Дефицит электроэнергии в Казахстане достигает 1200 МВт в сутки - Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последние два года мы сталкиваемся с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой связи, мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 МВт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако, почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?» - сказал Роман Скляр.

В итоге, по словам вице-премьера, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.

«Эту ситуацию нужно кардинально менять в самое ближайшее время. Министерству и Самрук-Казына до 15 февраля пересмотреть в сторону сокращения сроки ввода новых генерирующих мощностей. Особенно это касается Экибастузских ГРЭС. Наряду со строительством новых объектов важна и модернизация действующей инфраструктуры. Для этого необходимо уже в ближайшее время приступить к реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», - резюмировал Роман Скляр.