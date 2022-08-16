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Дефицит электроэнергии прогнозируют в Казахстане
16 Августа 2022 14:25

Дефицит электроэнергии прогнозируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дефицит электроэнергии, по прогнозам компании KEGOC, составит в отопительном сезоне 2022-2023 года 1 млрд – 1,5 млрд киловатт-часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, прогноз по дефициту связан с договоренностью Казахстана поставлять электроэнергию в отопительный сезон в тяжелые моменты в Кыргызстан взамен на поставку воды в южные регионы Казахстана с Токтогульского водохранилища.

«Есть договоренность ставить в следующую зиму. Это дефицит, который KEGOC прогнозирует в случае сохранения поставок. Это все зависит от того, в каком техническом состоянии подойдут наши казахстанские станции к работе в зимний период. Так или иначе обеспечение потребителей – задача министерства и системного оператора, и все потребители будут обеспечены электроэнергией в полном объеме», - сказал вице-министр на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в случае дефицита электроэнергии, поставка в Казахстан будет осуществляться из сопредельных стран, в том числе России, Узбекистана, Кыргызстана.


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