Дефицит битума и срывы ремонта дорог: как в Костанае намерены решить проблему

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возникшая на сегодняшний день нехватка битума привела к срыву ремонта дорог в Костанайской области. Из-за этого подрядные организации не могут исполнить свои договорные обязательства. Костанайские предприниматели предложили свои пути решения проблемы дефицита битума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным акимата Костанайской области, в текущем году на территории региона в сфере автодорожной отрасли реализуется 271 проект, - выступил на заседании Комитета по вопросам строительства регионального совета Палаты предпринимателей исполняющий обязанности заместителя департамента экономических расследований по Костанайской области Серик Танжарык. – Дорожными компаниями планируется отремонтировать 50 участков дорог общего пользования протяженностью 475 километров и 221 участок улиц в населенных пунктах. Потребность до конца текущего года подрядчиками в битуме составляет 43 736 тонн. Однако на сегодняшний день мы наблюдаем дефицит этого ресурса».

Как оказалось, заводы-изготовители избегают заключения договоров прямых поставок. В связи с чем, по словам С. Танжарык, подрядные организации вынуждены работать с посредниками и трейдерами, которые сильно завышают стоимость.

Как одно из решений проблемы местные эксперты предлагают снять запрет на импорт битума из России, но и это весьма невыгодно. Цена российского битума с доставкой до Костаная составляет 250-270 тыс. за тонну. Между тем, проходная стоимость составляет 130 тыс. тенге, хотя еще в феврале-марте этого года костанайские предприниматели покупали битум за 115-120 тыс. тенге.

Сегодня подрядчикам приходится выкупать тонну битума за 230-250 тыс. тенге, в то время как цена на заводах-изготовителях – 103 тыс. тенге за тонну.

«Разница существенная, - говорит Серик Танжарык. - При этом казахстанские заводы осуществляют экспорт в Таджикистан и Узбекистан, тем самым оставляя наши предприятия без основного ресурса».

В настоящее время строительство дорог в области приостановлено. Отсюда - люди без работы, а подрядчики, в свою очередь, рискуют попасть в реестр недобросовестных поставщиков, так как нарушают сроки. При этом, как уверены предприниматели, дефицит искусственный.

«В этом году потребность нашего предприятия 15 500 тонн, - говорит гендиректор ТОО «АБЗ плюс» Николай Лобанов. – С января мы неоднократно обращаемся с просьбой заключить прямые контракты с НПЗ, пишем письма на все три завода, но ответа никакого нет. Ситуация критическая. Мы видим только 2 решения – дать возможность подрядчикам заключать договоры с заводами напрямую и сделать распределение битума правильным. В принципе, заводы производят его в достаточном количестве, нужно только правильно распределить, чтобы не было дефицита».

В департаменте экономических расследований и вовсе предлагают создать прозрачную систему путем оформления электронных заявок, чтобы подрядные организации видели, сколько битума есть в наличии, и могли отследить путь его движения. Наряду с этим, для предотвращения жалоб бизнеса было предложено НПЗ производить отгрузку битума согласно смет на основании заключенных договоров государственного заказа.

По итогам заседания было принято решение озвученные предложения направить в соответствующие органы, а также подготовить заявление в антимонопольный комитет.



