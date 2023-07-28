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    16:03, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Дефицит библиотекарей составит свыше 5 тысяч человек к 2030 году – Минтруда

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, к 2030 году дефицит сотрудников библиотек в стране составит почти 7 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно среднесрочному прогнозу, потребность в сотрудниках библиотек к 2030 году составит 6987 человек», - говорится в ответе заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой на депутатский запрос.

    По ее словам, из них дефицит библиотекарей составит свыше 5,2 тысячи человек, других работников библиотек - более 1,7 тысяч.

    В этом учебном году, как отметила Тамара Дуйсенова, планируется выделить 100 образовательных грантов на специальность «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело».

    Ранее сообщалось, что школьных библиотекарей могут приравнять к должности «Преподаватель».


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