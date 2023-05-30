Дефицит авиатоплива и его высокая цена сдерживают развитие гражданской авиации – Марат Карабаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этой причине отечественные аэропорты теряют конкурентоспособность перед аэропортами соседних стран в привлечении и обслуживании транзитных компаний, что негативно сказывается на транзитном потенциале Казахстана», - сказал Марат Карабаев.

Глава МИИР добавил, что из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива авиакомпании не могут удовлетворить растущую потребность в открытии новых международных рейсов.

«Производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребность в авиатопливе, в связи с чем приходится импортировать топливо из Российской Федерации», - пояснил Марат Карабаев.

По данным ведомства, в 2022 году производство составило – 648 тысяч тонн, потребление – 806 тысяч тонн, дефицит составил 24%. Импортируется из РФ – 158 тысяч тонн.

Для системного решения данной проблемы необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива (1 млн тонн в год), что позволит исключить дефицит на внутреннем рынке и зависимость от импорта.