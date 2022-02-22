Дефекты выявили на отремонтированной трассе Жетыбай-Жанаозен

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комиссия провела рейд на трассе Жетыбай-Жанаозен, которую ремонтировали на протяжении с 2017 по 2021 годы. На реконструкцию дороги было выделено 25 миллиардов тенге. Однако специалисты комиссии заявили, что на некоторых участках дороги просели, в других местах дорога оказалась «волнистой». Об этом сообщает пресс-служба Национального центра качества дорожных активов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Комиссия, в которую вошли сотрудники Мангистауского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов», представители компаний «Казавтожол» и «Казахавтодор», а также специалисты инженерных служб ТОО «СНС 2017», провели выездную проверку.

Рейдовым мероприятием был охвачен участок с 37-го по 73 километр трассы Жетыбай-Жанаозен.

По данным пресс-службы Национального центра качества дорожных активов, в результате проверки выяснилось, что часть дороги просела, а некоторые участки - «волнистые».

Специалисты отмечают, что это идёт вразрез с безопасностью дорожного движения.

«Эта дорога была отремонтирована и сдана в эксплуатацию сотрудниками подрядной организации «Дженгиз Иншат». Гарантийный срок, наложенный на компанию в 2019 году, истекает в этом году. После этого трасса будет передана под ответственность национальной компании «Казахавтожол». По закону, ранее выявленные или указанные уполномоченными органами недостатки должны быть полностью устранены. Это намерение подтвердил подрядчик. После этого туда будет отправлена наша мобильная лаборатория, которая убедится, что замечания были приняты во внимание. До тех пор вопрос будет на нашем контроле», - сказал Сакен Мухтаров, заведующий лабораторией Мангистауского областного филиала Национального центра качества дорожных активов.

Напомним, трассу Жетыбай–Жанаозен начали ремонтировать в 2017 году. Тогда Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги.