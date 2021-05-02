Дефекты на автодороге «Алматы-Шелек-Хоргос» прокомментировали в АО «НК «КазАвтоЖол»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На участке автодороги республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» расширилось цементобетонное покрытие. Инцидент прокомментировали в АО «НК «QazAvtoJol», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с резким повышением температуры 29 апреля текущего года на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» расширилось цементобетонное покрытие, и поднялись бетонные плиты возле компенсационных швов. На участке были выставлены временные дорожные знаки об ограничении скорости, проводятся комплексные работы совместно с сотрудниками УАП ДП Алматинской области», - заявили в пресс-службе АО «НК «QazAvtoJol».

Вечером того же дня была создана комиссия по оперативному устранению причины появления пучины на стыке цементобетонного покрытия.

На данном участке в оперативном порядке были нарезаны деформационные швы, тем самым исключив вертикальное смещение покрытия на аварийно-опасном участке и обеспечив безопасный проезд.

В текущем году на данной автодороге планируется проведение среднего ремонта цементобетонного покрытия на протяжении 15 км.

По автодороге «Алматы-Хоргос» имеются замечания и по ее содержанию - холодные туалеты в ненадлежащем виде, дорожные знаки и сигнальные столбики имеют дефекты, не начаты работы по нанесению дорожной разметки, на примыканиях и разворотах имеется наносной грунт, необходим окос трав на обочинах, откосах и резервах.

«Заказчиком по строительству данной автодороги является Комитет автомобильных работ, который проводит судебные процедуры по некачественному строительству дороги с Генеральными подрядчиками.

В связи со сложившейся ситуацией на место дефекта прибыл Председатель Правления АО «НК «QazAvtoJol» Аскар Муратулы и применил дисциплинарное взыскание к начальнику участка за неудовлетворительное содержание и слабый контроль автодороги «Алматы-Хоргос». На данный момент дефект устранен», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Напомним, образовавшиеся дефекты на одном из участков бетонной трассы «Алматы-Шелек-Хоргос» обсуждали пользователи сети. Они призывали водителей быть бдительными.