Дедушка и бабушка научили уважительно относиться к людям – опрос ко Дню пожилых людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня - Международный день пожилых людей. Корреспондент МИА «Казинформ» провел опрос среди жителей и гостей столицы на предмет их отношения к традиционному воспитанию и образцовому поведению.

Случайным респондентам задавались такие вопросы:

– Какой сегодня праздник?

– Есть ли у Вас дедушка и бабушка?

– Какие важные и интересные воспоминания есть у Вас, связанные с дедушкой и бабушкой?

– Что Вы запомнили из того, что Вам советовали ваши дедушки и бабушки?

«Не знаю, какой сегодня праздник. Вот, теперь узнал. К сожалению, у меня нет дедушки и бабушки. Дедушка умер давно. Бабушка умерла 4 года назад. Некоторые из рассказов бабушки я помню. Бабушка говорила, чтобы я делился тем, что имею. Да, мы делились конфетами в детстве, с друзьями. О бабушке у меня только хорошие воспоминания», - сказал житель столицы по имени Дима.

«Сегодня праздник дедушек и бабушек. У меня есть и дедушка, и бабушка. Бабушка добрая, простосердечная. Бабушка каждый день водит меня в школу и домой из школы. Бабушка ко мне относится по-доброму. Мою бабушку зовут Мырзагуль, я ее люблю. Поздравляю с праздником моих дедушку и бабушку», – сказал 9-летний Ельнара.

«Моя мама в годах. Поэтому, она и мама, и бабушка. Сейчас я иду поздравлять мою маму с праздником. До 7 лет я был на воспитании у бабушки. Когда родители были на работе, за мной присматривала бабушка. Она научила меня читать. Тогда был «Букварь», его мне бабушка дала в руки в 5 лет и научила буквам. Для меня это незабываемое время. Бабушка, в основном, жила в России, приехала в Казахстан, чтобы ухаживать за мной. Моя бабушка всегда говорила, чтобы я была честной, справедливой и выносливой», – поделилась воспоминаниями Светлана.

«Недаром говоря, что старшие – это наше достояние. Они занимают особое место, и достойны уважения. Мы научились ценить родство благодаря нашим дедушкам и бабушкам. Я считаю своего дедушку образцом для подражания. Его жизненный путь – пример для меня. Мой дедушка до конца своей жизни работал над собой, совершенствовал себя. Несмотря на возраст, он учился всему новому. Поэтому, я беру пример с моего деда. Дедушка завещал мне никогда не нарушать интересы других людей. Эти слова я запомню на всю жизнь», – говорит гость столицы Нурмухаммед.

«Мои дедушка и бабушка живут в ауле. Во время каникул мы ездили к ним. Когда я был маленьким, дедушка брал нас с собой заготавливать дрова в лесу. До сих пор помню это. Сейчас дедушки нет, есть бабушка. Бабушка живет в Астане, а я в Усть-Каменогорске. Специально приехал поздравить ее с праздником и с днем рождения. Завтра у моей бабушки день рождения. Бабушка меня также научила готовить еду, содержать дом», – сказала Сания.

«Я помню все назидательные слова моей бабушки. Она говорила, что, несмотря на любые достигнутые высоты, нельзя терять человечность. Также она советовала всегда поддерживать хорошие отношения с людьми. Кроме того, сказала: «Говори о людях только хорошее, о плохом умолчи». Бабушкино воспитание – это отдельно. Хорошо, что у меня есть бабушка. Поздравляю мою бабушку и всех пожилых людей с праздником», – говорит житель столицы Сапарбек.

«В детстве я часто бывал у дедушки с бабушкой. Дедушка каждый день приносил мне шоколад. Конечно, у меня только теплые воспоминания о дедушке и бабушке. Мы живем отдельно от них, но я стараюсь чаще общаться с ними. Вообще, мне был ближе дедушка. Я была дедушкиной внучкой. Он всегда давал мне свои советы, и в числе: «Не оглядывайся назад». Также он говорил, чтобы я не переставала стараться и учиться», – говорит Назира.



