Дедовщиной и рукоприкладством занимался экс-командир минометной батареи в Караганде

Два года лишения свободы назначено военным судом Акмолинского гарнизона командиру минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 31775 Министерства обороны РК по статье «Превышение власти». Старший лейтенант позволил в отношении подчиненных рукоприкладство и брань, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе военного суда Акмолинского гарнизона, являясь начальником, командир минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 31775 (г. Караганда) превысил свои служебные полномочия, чем и нарушил права военнослужащих срочной службы, рядовых К., П. и Ю.

- Так, 30 января 2024 года около 16:00 во время чистки оружия личного состава командир батареи М. дал команду уборщикам спальных помещений К., П. и Ю. прибраться и навести порядок в спальных помещениях. Затем примерно в 17:25, выразив свое недовольство по беспорядку в спальном помещении, дал последним команду к выполнению «К бою», после чего нанес потерпевшим удары ногой, обутой в ботинки с высоким берцем в разные области тела, затем кулаком в область лица потерпевших, причинив К., П. и Ю. физическую боль, унизив честь и достоинство последних, - сообщили в ведомстве.

На следующий день утром во время прохождения практических стрельб на учебном-полевом центре, построив личный состав, командир трижды ударил кулаком в лицо рядового К. Но и этого ему оказалось мало. На обратном пути в казарму командир нецензурно выражался в адрес все того же рядового, а в расположении казармы и вовсе оставил его одного на улице и заставлял выполнять физические упражнения и команду «К бою».

- Указанные обстоятельства были установлены показаниями потерпевших, а также показаниями свидетелей, заключением судебной экспертизы. Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 451 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, - добавили в ведомстве.

Осужденный также лишен воинского звания, поскольку он совершил умышленное уголовное правонарушение и своими действиями дискредитировал звание офицера Вооруженных сил Республики Казахстан.

Приговор не вступил в законную силу.