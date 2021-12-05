Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На прошедшем заседании общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan» были рассмотрены меры, принятые по итогам мониторинга и изучения ситуации в областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва имени Богенбай батыра города Степногорска, где были выявлены факты дедовщины среди учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С результатами мониторинга, прошедшего в интернате, собравшихся ознакомила заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Гульнара Тасбулатова.

«В ходе мониторинга была проведена беседа с директором школы-интерната Турсынбаем Токкужиновым, с и. о. заместителя по воспитательной работе по происшествию. Педагогом-психологом было проведено анкетирование, в котором приняли участие 88 человек. Оно содержало вопросы такого характера: поступали ли угрозы, ругательства, оскорбления, требовали ли у вас деньги, отбирали ли еду, применялась ли в отношении вас физическая сила. Результаты анкетирования показали наличие фактов буллинга, угроз физическим насилием, были факты, когда отбирали еду и вымогали деньги», - отметила Г. Тасбулатова.

Кроме того, были изучены документы по организации учебно-воспитательного процесса. Анализ показал отсутствие выстроенной системы воспитательной работы, плана внутришкольного контроля, программ социального педагога и педагога-психолога.

«Хотелось бы обратить внимание на обеспечение безопасности детей, находящихся в здании школы-интерната. На момент мониторинга из имеющихся девяти камер видеонаблюдения работали только семь. Время и дата на записях выставлены неверно, что не позволит уточнить, в случае необходимости, когда произошло то или иное. Требуется ремонт в учебном корпусе общежития. В туалете встречаются оголенные провода, отсутствуют дверные ручки в комнатах воспитанников. Вместо дверных ручек просто веревки! Местами отпала штукатурка, кафель. Поломанные тумбочки и полки для работы», - продолжила Г. Тасбулатова.

По словам спикера, вызывает обеспокоенность и большая текучесть кадров интерната.

Как пояснил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, за избиение учащихся четыре воспитанника отделения вольной борьбы и трое наблюдавших за всеми действиями были отчислены из учебного заведения.

«В этот интернат назад этих детей не примут. Дети вернулись в обычные школы. Двое из них уехали в Нур-Султан, трое – в Красный Яр, один – в Акколь, один живет в Степногорске. Комиссией было рекомендовано поставить их на учет», - отметил А. Букубаев.

По итогам проверки с выездом на место директор интерната-колледжа Т. Токкужинов был освобожден от занимаемой должности. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей воспитатель Ж. Хабахай, тренер-преподаватель отделения вольной борьбы А. Калижанов, и.о. заместителя директора по воспитательной работе А. Курманбаева и заместитель директора по спорту М. Макишев были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Департаментом полиции Акмолинской области начато досудебное расследование по ст. 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей» и части 2 по статье 194 «Вымогательство».

«Потерпевшим школьникам оказана психологическая помощь. В данный момент они находятся под постоянным присмотром психолога и социального педагога. За медицинской помощью не обращались, их психологическое состояние удовлетворительное. Родители пострадавших учащихся были вызваны в школу-интернат-колледж. С ними была проведена беседа, и они изъявили желание, чтобы дети в дальнейшем остались в интернате для продолжения учебы и тренировочных занятий», - добавил А. Букубаев.

Напомним, после того, как на канале Step News появилось видео, запечатлевшее дедовщину в ОСШИКОР города Степногорска, департаментом полиции Акмолинской области было начато досудебное расследование по части 1 статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей» и части 2 статье 194 УК РК «Вымогательство».

Аким Акмолинской области провел выездное совещание, на котором было поручено рассмотреть вопрос о привлечении из-за инцидента к дисциплинарной ответственности ряда чиновников региона.

Конфликт между воспитанниками спортивной школы-интерната олимпийского резерва в городе Степногорске в виде оскорблений и рукоприкладства был рассмотрен на совместном заседании комиссии партийного контроля и Общественного совета по социальным вопросам степногорского территориального филиала партии «Nur Otan».