Дедовщина в Степногорске: комплексный мониторинг проведут в спортинтернате

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Конфликт между воспитанниками спортивной школы-интерната олимпийского резерва в городе Степногорске в виде оскорблений и рукоприкладства был рассмотрен на совместном заседании комиссии партийного контроля и Общественного совета по социальным вопросам степногорского территориального филиала партии «Nur Otan» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в степногорском территориальном филиале партии «Nur Otan», комиссия партконтроля рекомендовала Бюро Политсовета филиала партии рассмотреть вопрос о партийной ответственности за случившееся уже бывшего директора школы, депутата городского маслихата Турсынбая Токкужинова с применением партийного взыскания в виде выговора. «Освобождение Т. Токкужинова от должности директора не решит в одночасье вопрос, вернее - проблему с имеющей место в учебном заведении так называемой подростковой дедовщиной, так как именно бесконтрольность и попустительство администрации школы, педагогического коллектива в целом привели к таким печальным событиям. К тому же, узнав о произошедшем, директор школы поверхностно провел служебное расследование, которое было внутренним, то есть без оповещения правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних. Также не было уведомлено управление физической культуры и спорта», - отметили в ведомстве.

График работы воспитателей в интернате не соответствовал нормативам. Как выяснилось, дети в вечернее время оставались без присмотра. Поэтому на заседании было решено провести комплексный мониторинг школы-интерната в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» и уделить особое внимание вопросам воспитательной работы.

Напомним, учащийся 8-ого класса спортшколы имены Богенбай батыра города Степногорска занимался рукоприкладством в комнате общежития по отношению к двум ученикам 7-ого класса. При этом одноклассник избивающего записывал данные действия на телефон. Видеозапись произошедшего вызвала резонанс в соцсетях.

По итогам выездного совещания акима Акмолинской области управлению физической культуры и спорта поручено рассмотреть вопрос несоответствия руководителя КГУ «ОСШИКОР имени Богенбая Батыра» Турсынбая Токкужинова занимаемой должности, руководителю управления физической культуры и спорта Асету Букубаеву за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей объявлен строгий выговор. Также акиму города Степногорска поручено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя акима Гульназ Абиловой, курирующей социальную сферу, являющейся председателем городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, полицией по инциденту были возбуждены уголовные дела.