Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По факту инцидента среди несовершеннолетних воспитанников в КГУ «Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Богенбай батыра» (ОСШИКОР) города Степногорска проведено выездное совещание под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. По итогам совещания поручено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда чиновников региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе совещания заслушана информация созданной областной комиссии о предварительных результатах изучения хронологии событий и происшествий, приведших к резонансному событию.

«Установлено, что событие из нашумевшего видео произошло 21 октября текущего года. Учащийся 8 класса занимался рукоприкладством в комнате общежития по отношению к двум ученикам 7 класса, при этом одноклассник избивающего записывал данные действия на камеру телефона. В ходе обхода вечером того же дня психолог школы обнаружила видео у снимавшего ученика, о чем поставила в известность администрацию учебного заведения. В свою очередь, директор школы-интерната отчислил своим решением участников инцидента по завершению четверти 29-го октября, нарушив алгоритм оповещения уполномоченных органов, правоохранительных структур, комиссию по делам несовершеннолетних», - отметили в ведомстве.

Само видео, вызвавшее широкий общественный резонанс, попало администратору городского паблика 12 ноября от родителей пострадавших детей, о чем он (администратор - прим. ред.) сообщил в ходе фактчекинга в акимат города Степногорска. Местный исполнительный орган провел экстренное совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 13 ноября с привлечением СМИ.

«Случившийся инцидент является недопустимым фактом, особую тревогу и обеспокоенность вызывает то, что это случилось в школе олимпийского резерва. Спортсмены всегда славились своим командным духом, чувством «локтя», поддержкой и помощью более слабым. В данной школе, как мы видим, всего этого нет. Имеет место и формальный подход к работе комиссии по защите прав несовершеннолетних. Именно её бесконтрольность и попустительство привели к этим печальным событиям. Я знаю, что комиссией уже приняты определённые решения, некоторые должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, считаю, что этого недостаточно», - резюмировал Ермек Маржикпаев.

По итогам выездного совещания управлению физической культуры и спорта поручено рассмотреть вопрос несоответствия руководителя КГУ «ОСШИКОР имени Богенбая Батыра» Турсынбая Токкужинова занимаемой должности, руководителю управления физической культуры и спорта Асету Букубаеву за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей объявлен строгий выговор. Также акиму города Степногорска поручено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя акима Гульназ Абиловой, курирующей социальную сферу, являющейся председателем городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Департаменту полиции и органам прокуратуры поручено провести детальное расследование, всех виновных привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства, отработать с территориальными службами по своевременному мониторингу и оповещению совершаемых правонарушений, обеспечить контроль за полным соблюдением законности при проведении следственных мероприятий.

«На сегодняшний день департаментом полиции Акмолинской области начато досудебное расследование по ст. 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей» и по ч. 2 ст. 194 «Вымогательство». Также к работе с несовершеннолетними привлечены профессиональные и независимые психологи. Комплексная проверка по данному вопросу продолжается», - резюмировали в акимате.

Напомним, на канале Step News появилось видео, запечатлевшее дедовщину в ОСШИКОР города Степногорска. На записи видно, как старшеклассники издеваются над несколькими учениками. Акмолинские полицейские возбудили уголовные дела.