Дед Мороз и Снегурочка предложили акмолинцам обменять сигареты на конфеты
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские совместно с волонтерами провели предновогоднюю антинаркотическую акцию «В Новый год без наркотиков!», а также предложили курильщикам обменять сигарету на конфету, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали организаторы акции - управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, в акции приняли участие сотрудники ювенальной полиции города Кокшетау, волонтеры реабилитационного центра «Сенім» и волонтеры Высшего технического колледжа.
В ходе акции, волонтеры «Сенім» в костюмах Дед Мороза и Снегурочки раздавали прохожим сладости, а полицейские вручали информационные буклеты и рассказывали о цели акции. Прохожим и водителям, имеющим пагубную привычку курения, предлагалось обменять сигаретку на конфетку.
Участники акции принимали такое предложение с юмором и тут же избавлялись от сигарет.
«В целом, население отнеслось с понимаем к акции и поддержало инициативу по такому нестандартному информированию людей о проблемах и альтернативе», - добавила сотрудник УПН ДП подполковник полиции Разия Курсанова.
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