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Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов детской больницы с помощью автолестницы в Кокшетау

31 Декабря 2021 12:20
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов детской больницы с помощью автолестницы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Оригинальное поздравление акмолинских спасателей пациенты многопрофильной областной детской больницы запомнят надолго: ведь к малышам Дед Мороз и Снегурочка приехали с подарками на пожарной машине с лестницей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, чтобы поднять настроение болеющим малышам, спасатели приехали к ним в костюмах сказочных персонажей.

«Каждый ребенок мечтает получить подарок на Новый год лично из рук Деда Мороза. Однако не у всех детей есть такая возможность. К сожалению, некоторые маленькие жители Акмолинской области вынуждены встречать праздник в больнице. Совместно с волонтерами ОО «Доброе Сердце», которые предоставили подарки, пожарные вручили детям новогодние кульки. Надеемся, что положительные эмоции, полученные детьми, будут способствовать скорейшему их выздоровлению», - поделился заместитель начальника ДЧС региона Манарбек Шапагатов.

«Кто-то думает, что дедушка Мороз ездит на лошадях или на оленях, а у нас сегодня побывал самый оригинальный волшебник! Он приехал на пожарной машине, и даже не на одной», — поделились сотрудники больницы.

Дед Мороз и Снегурка поднялись на автолестнице и подарили подарки детям. Дедушка пожелал всем детям скорейшего выздоровления.

Кроме того, для проведения безопасного Нового года пожарные провели в областной детской больнице пожарно-технические занятия.




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#Акмолинская область   #Волонтёрство   #МЧС   #Новый год  
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Автор:

Оксана Матасова

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