Дед Мороз и Снегурочка посетили места подледной рыбалки в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ. – В Усть-Каменогорске сотрудники Департамента по ЧС в костюмах Дед Мороза и Снегурочки посетили места подледного лова и рассказали горожанам о правилах безопасной рыбалки, передает МИА «Казинформ».

В праздничные и выходные дни любители зимней рыбалки отправляются к водоемам, где можно заняться любимым хобби. При этом рыбаки не боятся выходить и выезжать на лед на автомобиле, и как следствие происходят трагические случаи. С начала года в Восточном Казахстане уже утонуло 8 рыбаков. Для того чтобы избежать трагедий на воде, сотрудники ДЧС провели необычный профилактический рейд. Спасатели, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, посетили места подледной рыбалки.





«Главные персонажи Нового года рассказывали любителям подледного лова о том, что опасно выезжать на лед на автомобиле. Объясняли рыболовам, как определить, прочный лед или нет, особенно указывая на то, что безопасная его толщина не менее 7 см, а для автомобилей - не менее 25 см. Дед Мороз напомнил рыболовам о том, что, выходя на лед, необходимо остерегаться мест, где выступает растительность, лежит толстый снежный покров, куда впадают ручьи, стоки промышленных предприятий. В это время Снегурочка раздавала памятки, в которых можно было прочесть всю необходимую информацию по безопасности на льду», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.





После рейда спасатели рассказали рыбакам, как правильно себя вести, если все же провалились под лед.

«Прежде всего, не впадайте в панику, не барахтайтесь и не делайте резких движений, не обламывайте кромку. Громко позовите на помощь. Чтобы выбраться, обопритесь ладонями обеих рук о край льдины, навалитесь на нее грудью и попытайтесь вытолкнуть себя из воды. Оказавшись всем телом на льду, не вставайте, осторожно отползите или откатитесь в безопасное место. Если вы помогаете выбраться человеку из полыньи, необходимо подползти к нему, кинуть любое подручное средство – палку, шарф, веревку - и вытащить человека. Затем, не вставая на лед, отползти от опасного места», - рассказал главный спасатель оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС ВКО Владимир Субботин.





Отметим, что на территории Восточного Казахстана имеется 71 место массового подледного лова рыбы.