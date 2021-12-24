Дед Мороз дал пресс-конференцию в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее прошла пресс-конференция с Дедом Морозом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

На пресс-конференцию в РСК пришел Дед Мороз, который поздравил горожан с наступающим. Отметим, что заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, актер театра имени Ф.М. Достоевского Федор Любецкий играет роль главного волшебника Нового года вот уже 42 года.

«Хочу пожелать всем, дорогие гости, мира, добра и любви. Пусть исполнятся все ваши мечты и пожелания в новом 2022 году. Самое главное – не болейте. Желаю самого главного – здоровья. Все остальное будет. Пусть страна цветет и народам мир несет. Самое главное мир и здоровье», – поздравил Федор Любецкий.

К слову, пресс-конференция прошла с участием представителей городских театров: имени Абая, Ф.М. Достоевского и «Дарига-ай». Самым большим событием для артистов в этом году стало частичное снятие карантинных ограничений. Теперь в театре допускается заполняемость зала на 80%.

«Самое хорошее, что случилось в этому году – почти полностью сняты ограничения. Теперь мы можем принимать до 80% зрителей. Конечно, бывают камерные спектакли, где 10-15 человек и это нормально, но, когда в большом зале сидит всего 50 человек… Это грустно и для артистов, и для зрителей. Во время карантина мы проводили различные интернет-проекты и мероприятия, это, конечно, хорошо и творчески, но это ведь не театр. Театр – это общение артистов со зрителями. Зритель должен быть соучастником событий и действующим лицом. Мы слышим, чувствуем и обращаемся к зрителю. От зрителя может зависеть спектакль. Также в этом году мы отмечали радостное событие – победу на международном фестивале в Кокшетау, где театр имени Ф.М. Достоевского удостоился гран-при за спектакль «Завтра была война» в постановке Рачи Махатаева. Также нами уже поставлены спектакль «Милый друг» по роману Ги де Мопассана и новогодняя сказка, которую мы уже играем. В планах также приезд молодого и хорошо себя показавшего, талантливого, с красивым и стильным почерком режиссера Рачи Махатаева, который поставит новый спектакль, название его пока не уточняется», – рассказал представитель театра имени Ф.М. Достоевского, отличник культуры РК, актер Андрей Глушков.

Вместе с тем, в следующем году, к 125-летию писателя Мухтара Ауэзова, театры планируют постановку спектакля «Қаракөз». Будет приглашен режиссер из Алматы. Также после Нового года начнется работа над новым спектаклем к 330-летию Кабанбай батыра. Постановкой займется режиссер из Нур-Султана.