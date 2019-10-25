Дебюты в приключенческом балете «Корсар» представит «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 и 27 октября жителям и гостям столицы будет представлен захватывающий балет Адольфа Адана «Корсар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

27 октября на сцене Большого зала «Астана Опера» состоятся дебюты ведущей солистки театра заслуженного деятеля Казахстана Гаухар Усиной и солиста балетной труппы Далера Запарова в главных партиях Медоры и Конрада.

26 октября в образах нежной Медоры и храброго Конрада предстанут ведущие солисты «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева и Арман Уразов. Гюльнара – Шугыла Адепхан (26.10), Асель Шайкенова (27.10). Исаак Ланкедем – Серик Накыспеков (26.10), Жансерик Ахметов (27.10). В роли Раба Али выступят Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан (27.10) и Еркин Рахматуллаев (26.10). Сеид-паша – Рахметулла Науанов (26.10), Жанадил Бейсембиев (27.10), Бирбанто – Олжас Маханбеталиев (26.10), Ильдар Шакирзянов (27.10).

Либретто В. Сен-Жоржа и Ж. Мазилье в редакции Ю. Слонимского и П. Гусева по мотивам одноименной поэмы Дж. Байрона сохраняет романтическую приподнятость, вольнолюбивый дух, сильные страсти литературного первоисточника. Приключенческая история о жизни морских разбойников – корсаров повествует о любви и коварстве, зрителей ждут забавные происки жадного торговца и романтические картины «Оживленного сада».

Хореография Мариуса Петипа в редакции хореографа-постановщика художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» народной артистки России Алтынай Асылмуратовой (с использованием хореографии Петра Гусева). Ассистенты хореографа-постановщика – заслуженный артист России Константин Заклинский, Елена Шерстнева. Музыкальный редактор – Долорес Умбеталиева. Сценограф-постановщик – Эцио Фриджерио, художник по костюмам – Франка Скуарчапино, дизайнер по проекциям – Серджио Металли, художник по свету – Якопо Пантани, руководитель художественно-производственного комплекса – Виктор Караре. Симфонический оркестр «Астана Опера», дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев.