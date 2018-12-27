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Дебютный выпуск холдинга «Байтерек» на KASE

27 Декабря 2018 16:40 72
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Дебютный выпуск холдинга «Байтерек» на KASE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сообщает о размещении 27 декабря 2018 года дебютного выпуска тенговых облигаций на сумму 77,7 млрд  тенге со сроком обращения 15 лет на АО «Казахстанская фондовая биржа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

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«Привлеченные средства будут направлены на льготное финансирование действующих и новых программ, в том числе для обеспечения жильем военнослужащих по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и стимулирование ипотечного рынка по линии АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», - пояснил заместитель председателя правления холдинга Галымжан Таджияков.

 

 

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Ключевые слова: Астана, KASE, Экономика,
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