Дебют Казахстана в финале Кубка Билли Джин Кинг: кто выйдет на корт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Глазго (Шотландия) прошла пресс-конференция Национальной сборной Казахстана в рамках командного чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кинг. Капитан команды Ярослава Шведова рассказала, кто из казахстанок выйдет на корт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«У нас отличная команда, не хватает только Зарины Дияс, зато есть усиление в виде Жибек. Мы готовимся, каждый день девчонки тренируются на полную, продумываем планы, смотрим соперниц. Готовимся как к обычному матчу. Немножко формат отличается, но для нас в какой-то степени он привычен, потому что мы уже играли в зоне Азия/Океания, и там такой же формат. Будем выкладываться на полную. Я сижу на скамейке и просто поддерживаю и подбадриваю, надеюсь, что с каждым матчем мы будем зарабатывать все больше очков», - отметила Шведова.

Лидер сборной Елена Рыбакина считает, что в Глазго собрались сильнейшие команды мира и у каждой есть шанс на победу.

«Я думаю, что и у нас достаточно сильный состав, и здесь собрались сильнейшие команды. Легких побед точно не будет, все достаточно настроены и постараются показать все, что могут, даже в конце сезона», - отметила 23-летняя спортсменка.

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева призывает болельщиков особо не заблуждаться, смотря на рейтинги игроков, ведь на таких турнирах рейтинг играет далеко не ведущую роль.

«В Кубке Билли Джин Кинг рейтинг не имеет никакого значения. Бывает, что игрок из третьей или четвертой сотни выходит на корт и играет на уровне топ-20, топ-50 или топ-100. А бывают и такие, кто в рейтинге находится высоко, но во время игр за сборную их зажимает. Тут нужно выходить и показывать результат, стараться выиграть и принести очко своей команде», - сказала Путинцева.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина буквально несколько часов назад прилетела из США, где играла на Итоговом турнире года WTA. Одна из главных надежд команды пока даже не тренировалась в Глазго.

«Я только прилетела из Форт-Уэрта (США) сюда через Лондон. Что касается разницы в кортах и мячах, то ещё даже не успевала опробовать их. Я сужу пока только по видео» - резюмировала Данилина.

«Я очень рада, что команда прошла в финальную часть турнира. Это будет мое второе выступление за сборную, и надеюсь, что мне вновь удастся сыграть за команду» - сказала в заключительной части пресс-конференции самая молодая теннисистка сборной Жибек Куламбаева.

Как сообщалось ранее, финальный этап розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 8 по 13 ноября в шотландском Глазго. На групповом этапе сборная Казахстана 8 ноября встретится с Великобританией, а уже 9 ноября с командой Испании.