Дебют инклюзивного театра состоится на фестивале ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 октября по 1 ноября в Нур-Султане состоится театральный фестиваль «ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week». В рамках недели театра 11 творческих коллективов покажут свыше 20 постановок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Театральный фестиваль в Нур-Султане приурочен к 30-летию Независимости Казахстана.

В качестве почетных гостей участие в нем примут коллективы Московского драматического театра на Малой Бронной и Государственного академического центрального театра кукол имени С. Образцова.

В программе фестиваля – популярные спектакли, мастер-классы, выставки современного и изобразительного искусства и многое другое.

В рамках программы 30 октября в 19:00 часов вечера Музыкальный театр юного зрителя приглашает посмотреть метафизическую драму Н. Мошина «Дүние-ғапыл». Авторы постановки обращаются к общей для всего человечества теме, подчеркивая важность самой жизни, состояния души. Режиссер-постановщик и сценограф – Заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

Днем позже в 17:00 часов артисты театра покажут драму «Улдар» по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Спектакль рассказывает о жизни подростков, поднимает вечные вопросы воспитания, взаимодействия с детьми. Режиссер-постановщик - Ерназар Жанатилек, перевод осуществлял А. Омаш.

31 октября в 19:00 часов на сцене театра «Жастар» состоится мюзикл Т. Ахметжана «Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым». В основе сюжета – история любви двух юных сердец, переживающая препятствия и драму. Преисполненная мелодией, пронизанная печалью – эта история любви не оставит зрительские сердца равнодушными. Режиссер-постановщик - Нурканат Жакыпбай, художник постановщик Кабыл Халыков, хормейстер Анель Сиргебаева, балетмейстер Гюзел Мухамеджанова.

В этот же день Государственный театр танца «НАЗ» представит хореографический спектакль «Тұйғындар». Постановка рассказывает о древней истории казахского народа до образования Казахского ханства, о периоде с VI по XI века, когда наши земли населяли саки, гунны, канлы. Зрители увидят, как создавался и становился Тюркский каганат. Хореографы-постановщики Е. Агымбаев, К. Агымбаева, М. Айтмагамбетова. начало в 17:00.

Государственный театр «Astana musical» приглашает зрителей в камерный зал ЦКЗ «Qazaqstan» 31 октября в 18:00 часов на танц-перформанс «COVID-19». Хореографический спектакль представляет размышления о вечных ценностях, внутреннем состоянии человека во время карантина, об изменениях в его сознании, об абсурдных действиях и убеждениях населения, о боли потерь близких и родных. Истории героев – правдивы, оттого и так проникновенны. Режиссер-хореограф спектакля – Анель Мурзагулова, автор музыкальных произведений - Акжол Омирзаков.

В этот же день в 11:30 в Театре кукол покажут спектакль «Ер Төстік» по мотивам казахского народного эпоса. В постановке отражаются казахские традиции, обычаи, отношения к родителям и старшему поколению. Зрителям рассказывают об отваге батыров, их любви к своей земле. К тому же упоминается немало казахских пословиц и поговорок. Режиссер – Куралай Ешмуратова.

В заключительный день фестиваля, 1 ноября на сцене театра «Жастар» состоится музыкально-поэтическая постановка «Қанаттылар». Вновь зрителей окунут в мир переживаний об общечеловеческих ценностях, смысле бытия и предначертаниях судеб. Спектакль является премьерным для инклюзивного театра «Қанаттылар». Автор – Г. Салыкбай, режиссер – Н. Вахитов.

Стоит отметить, что вход на мероприятия осуществляется строго посредством приложения «Ashyq». Также посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.